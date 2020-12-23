Новый каналG.spaceШОУМАНИЯМеган Маркл снова беременна? (ФОТО)

Меган Маркл снова беременна? (ФОТО)

Меган Маркл снова беременна? (ФОТО)
Жену принца Гарри заметили с округлым животиком

Не так давно стало известно, что Меган Маркл пережила выкидыш. И вот в СМИ начали распространяться слухи о ее новой беременности.

Папарацци сфотографировали герцогов Сассекских у медицинского цента в Лос-Анджелесе. После чего в издание Page Six появились Меган Маркл и принца Гарри, на которых заметили округлившийся животик у знаменитости. Фанаты сразу предположили, что самая популярная особа королевской семьи снова беременна.

Меган Маркл снова беременна? (ФОТО)

Пока пара официально никак не комментирует слухи. Но это была бы прекрасная новость под новогоднюю елку!

Фото: Getty Images, Page Six

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