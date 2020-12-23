Дженнифер Лопес – об отмене свадьбы

Селебрити думает над тем, чтобы не выходить замуж

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что думает отменить свадьбу со своим женихом Алексом Родригесом. Шокирующими мыслями звезда поделилась на шоу Энди Коуэна на радио SiriusXM.

После помолвки в марте 2019 Джей Ло и Алекс Родригес планировали сыграть свадьбу летом этого года в Италии, но вмешалась эпидемия и карантин. Торжество переносили несколько раз, а потому селебрити задумалась о его отмене.

– Конечно, мы об этом много говорили. Я имею в виду, что в нашем возрасте мы уже оба были в браке. Мы это обсуждали, задавая себе следующие вопросы: мы поженимся или нет? Что это значит для нас? – говорит звезда.

Джей Ло также подчеркнула, что расстроилась из-за срыва церемонии, которая уже была спланирована. Но она все больше стала задумаватися о самом значение свадьбы. В качестве примера отношений без брака, звезда привела 69-летнего Курта Рассела и 75-летнюю Голди Хоун, которые вместе уже 37 лет.

– Мы собирались пожениться в Италии, но, когда началась пандемия, я сказала: «Мы должны все отменить». Затем мы пытались перенести все на несколько месяцев. Но я подумала, что сейчас не лучшее для этого момент, так что вся эта ситуация была сплошным разочарованием. А потом я просто поняла, что всему свое время. Да и потом … Когда ты смотришь на Курта и Голди, то думаешь: «А обязательно все это, стоит ли вообще?» Это просто дало нам возможность поставить все на паузу и подумать об этом, – рассказала Дженнифер.

Поженятся таки Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, остается под вопросом. Как бы там ни было, но главное – чтобы пара была счастлива.

Фото: Getty Images

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