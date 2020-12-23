Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКольцо с огромным бриллиантом: Ариана Гранде выходит замуж (ФОТО)

Кольцо с огромным бриллиантом: Ариана Гранде выходит замуж (ФОТО)

Ариана Гранде выходит замуж (ФОТО)
Селебрити стала невестой

Американская певица Ариана Гранде наконец обручилась со своим парнем Далтоном Гомесом. Об этом стало известно из Instagram самой звезды.

О помолвке Гранде объявила постом в своих социальных сетях. Девушка опубликовала фото, на которых позирует с женихом и демонстрирует роскошную бриллиантовое кольцо.

«Навсегда и потом еще», – подписала Гранде серию снимков.

Известно, что жених Арианы Гранде Долтон Гомес работает агентом по недвижимости. Правда о романе пары открылась весной этого года. О своих отношениях влюбленные заговорили после того, как Ариана сняла парня в совместном клипе с Джастином Бибером “Stuck with U».

Фото: Getty Images

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