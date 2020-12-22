Дэниэл Рэдклифф – о нежелании регистрироваться в соцсетях

Актер не хочет становиться частью виртуального мира

Звезда франшизы о Гарри Поттере Даниэл Рэдклифф наконец рассказал, почему до сих пор не хочет регистрироваться в социальных сетях. О своих причины актер рассказал на шоу First We Feasts.

– Это безумная и очень плохая идея. Я хотел бы сказать, что у моего решения является интеллектуальная, продуманная причина, но однажды я думал о том, чтобы зарегистрироваться в Твиттере. Но я знал, что если так сделаю, то совсем скоро появятся статьи с заголовками вроде «Дэн Рэдклифф поссорился с одним из пользователей Твиттера», – поделился актер.

По мнению Дэниела Рэдклиффа, социальные сети не несут в себе чего-то хорошего для его имиджа. К тому же селебрити признался, что не может абстрагироваться от комментариев.

– Когда я был моложе, слава Богу, что этот период уже прошел, я часто читал комментарии о себе в Интернете. Я не думаю, что ментально силен настолько, но я принимаю эту свою особенность, – добавил Рэдклифф.

И хотя Даниэла Рэдклиффа до сих пор нет в социальных сетях, но его всегда можно найти в любимой франшизе о Гарри Поттере. Не пропусти серию фильмов о мальчике, который выжил, с четверга по воскресенье вечером на Новом канале.

Фото: Getty Images

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