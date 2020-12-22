Atlas Weekend едет в Буковель!

В конце декабря команда Atlas Weekend открывает новую зону на территории Буковеля – Atlas Weekend Bar & Apres Ski.

Bar & Apres Ski – это 1500 квадратных метров локации с лучшими вечеринками от резидентов Atlas Weekend, яркими шоу и интерактивными развлечениями, лучшим стрит-фудом и согревающими напитками. Формат Apres Ski заимствован у европейских курортов и означает тусовку “после лыж”. Организаторы обещают множество ярких событий и тематических вечеринок в течении трех месяцев зимнего сезона в Буковели.

– Когда в марте мы поняли, что не сможем провести фестиваль Atlas Weekend в 2020 году, то сразу начали думать над активностями, которые поддержали бы команду и нашу аудиторию в это нелегкое время. Первым таким проектом стали Atlas Weekend Days, в которых мы объединили несколько онлайн-концертов и шоу. Далее мы продолжили активно генерировать с командой идеи для спецпроектов фестиваля. Так появилась мысль сделать вечеринку Apres Ski в Буковели. Сначала мы планировали сделать только несколько ивентов за сезон, однако во время работы над этой концепцией решили строить свою постоянную зону на локации. И так родилась идея Atlas Weekend Bar & Apres Ski, который совсем скоро откроется на территории Буковеля. Сейчас мы заканчиваем последние подготовительные и строительные работы, финализируем меню бара и кухни, поэтому уже в этом году ждем гостей, – рассказывает основатель и генеральный директор фестиваля Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко.

Начало работы Atlas Weekend Bar & Apres Ski планируется с 25 декабря в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на 27 декабря. Локация будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Также в зоне постоянно будут происходить тематические вечеринки и шоу-программы с участием лучших украинских и зарубежных DJ-ев.

Во время карантина и локдауна заведение будет работать в ограниченном режиме с соблюдением всех карантинных норм, установленных законодательством.

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