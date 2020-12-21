Певица поделилась материнскими лайфхаками

Оля Полякова всегда удивляет кардинальной сменой имиджа и уже который год подряд ее внешний вид становится предметом обсуждений и восторженных отзывов. В недавней фотосессии певица примерила стильную ультракороткую стрижку, а позже призналась:

– Да кто меня знает, какая я в жизни? Может, на самом деле у меня короткие каштановые волосы с перманентной завивкой?

Накануне Нового года Оля Полякова подвела итоги и рассказала, каким для нее выдался 2020-й.

– Экономить, конечно, пришлось. В первую очередь ненужными сегодня оказались одежда и обувь, – отметила в интервью для журнала «Отдохни» певица. – Думаю, брендомания скоро сойдет на нет. Раньше ты покупал кофту Yves Saint Laurent и носил ее 15 лет, а сейчас зачем 15 лет носить кофту? Она уже в следующем сезоне надоест. У меня 14 шуб, которые я летом храню в холодильнике. Плачу за это деньги и не понимаю зачем: за 2 года ни разу натуральную шубу не надела. Считаю, это уже моветон.

Кроме того, Оля Полякова рассказала о сексуальном воспитании дочерей. Несмотря на то, что девочки разного возраста (Маше — 15 лет, Алисе — 9), певица находит общий язык с каждой:

– Маша общается с мальчиком, но я точно знаю, что у них еще ничего не было. С ней говорю о том, чем чреваты незащищенные отношения. С Алисой пока — о том, что она должна знать свои границы и не позволять никому прикасаться к ней. Думаю, в 9 лет знать о способах контрацепции еще не нужно.

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