MONATIK вместе с ЮНИСЕФ объявляет социальную новогоднюю акцию

Друг ЮНИСЕФ, продюсер и креатор музыкальной корпорации MONATIK вместе с Детским фондом ООН призывает поддержать подростков и молодежь.

Новогодние и рождественские праздники – это время творить добро и мечтать. В 2020 году мы снова увидели, как важно объединяться и помогать друг другу – ведь вместе намного легче выстоять против всех проблем. Этот непростой год вызвал немало тревог, усилил стресс и ухудшил эмоциональное состояние многих из нас. Очень уязвимыми к новым вызовам и потрясений оказались подростки и молодежь в сложных жизненных обстоятельствах. По данным опроса ЮНИСЕФ, 47% молодых людей жалуются на высокую тревожность в связи с пандемией. Из-за неопределенности, болезни близких и страх за родных, подростки страдают от повышенной тревожности, неуверенности в будущем и появления психологических расстройств.

Когда подростки сталкиваются с психологическими трудностями, они не всегда говорят о них откровенно, ведь вокруг темы ментального здоровья до сих пор существует много негативных стереотипов. Чтобы помочь молодым людям, ЮНИСЕФ с партнерами создали программу психологической поддержки по принципу «равный равному». За первые три месяца помощью воспользовались более 800 подростков, в которых ухудшилось психологическое состояние из-за случаев насилия, карантина, болезни родных, буллинга, заниженной самооценки, страха и других проблем.

Друг ЮНИСЕФ, продюсер музыкальной корпорации и креатор мюзикла MONATIK вместе с Детским фондом ООН инициирует социальный проект «Мечтать не вредно», чтобы поддержать молодежь и научить ее заботиться о психическом здоровье. На примере своей семьи артист показывает, что мечты приводят к действию и поддерживают нас в трудные времена. Главная цель кампании – проинформировать молодых людей о возможности получить психологическую поддержку и помощь на пути к своим мечтам!

Поддержите молодых людей вместе с MONATIK – покупайте праздничные «шарики желаний» в ЦУМ и на tsum.ua и сделайте свой вклад в программу психологической поддержки подростков. Собранные средства будут направлены на расширение горячей линии и привлечения дополнительных психологов, чтобы оказать помощь большему количеству подростков.

Мечтайте, загадывайте желание на будущий год – и пусть ваши мечты станут реализованными планами и действиями в пользу молодого поколения.

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