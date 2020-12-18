Вера Кекелия – Це Різдво!: слушать онлайн премьеру песни

Украинская певица Вера Кекелия выпустила новогодний трек «Це Різдво!»

Слушать премьеру песни Вера Кекелия – Це Різдво! онлайн:

Снежная зима, семейные встречи и теплые объятия, полный дом гостей, приятные подарки и, конечно, праздничные мелодии – все эти атрибуты настоящего Рождества Вера Кекелия собрала в новой песне «Це Різдво!».

– Рождество – это сказочный период, который дарит счастливые воспоминания. В такие моменты всегда хочется быть с родными и делиться радостью друг с другом. Самая главная ценность этого праздника в том, что оно собирает за одним большим столом всю семью. Ведь мы живем в очень подвижном мире: у каждого свои дела, все живут отдельно – в разных городах и даже уголках мира, а Рождество объединяет поколения, хотя бы на несколько дней. В этом году в нашей семье стало больше, как минимум, на одну причину для радости: 2020 принес нам главный подарок – нашего сына Ваню», – поделилась своим настроением Вера.

Автором слов и музыки «Це Різдво!» выступил Роман Дуда.

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