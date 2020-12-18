Michelle Andrade – Mirror: смотреть онлайн премьеру клипа

Украино-боливийская певица Michelle Andrade взорвала сеть новым сексуальным танцевальным клипом «Mirror».

Смотреть премьеру клипа Michelle Andrade – Mirror онлайн:

В видео Michelle Andrade показала горячий латиномаериканский темперамент, ритм и танец. Вместе с командой GIRL POWER и хореографом Дианой Петросян певица устроила настоящее представление в откровенных нарядах, которое завораживает своей соблазнительностью.

– Это трек – мотивация для самой себя в первую очередь. В нем я поделилась своим личным ритуалом: в моменты сомнений я всегда подхожу к зеркалу и, глядя себе в глаза, говорю: «Мишель, у тебя все получится, ты все сможешь, дерзай!». И я хочу, чтобы каждая девушка чувствовала суперсилу, которой в ней прячется, и позволяла себе иногда побыть bad girl, – поделилась Michelle.

Сингл «Mirro» войдет в будущий англо-испанского мини-альбом Michelle Andrade под названием «Echale».

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