HBO Max выпустил тизер будущих фильмов и сериалов

Платформа анонсировала телесезон 2022 года

Стриминговий сервис HBO Max опубликовал тизер своих фильмов и сериалов, которые готовит к выходу через год. Платформа показала главные проекты, которые выйдут в 2022 году. В видео зрителей интригуют несколькими кадрами из новых фильмов и сериалов, а также легендарных продолжений.

Стало известно, что в 2022 году на HBO Max выйдет приквел «Игры престолов» сериал «Дом Дракона», специальный эпизод “Друзей”, перезапуск «Сплетницы», научно-фантастическое шоу The Nevers, детективный минисериал «Кобыла Исттауна» с Кейт Уинслет, а также новые сезоны «Наследников», «Белой вороны» и документальных проектов по Тайгера Вудса и Ники Минаж.

Из фильмов мы увидим «Чудо-женщину 1984», которая выйдет на платформе 25 декабря, «Лигу справедливости» Зака ​​Снайдера и триллер «Без резких движений» Стивена Содерберга.

Ждем 2022 ради таких крутых продолжений и новинок!

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