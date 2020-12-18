Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПопробовать все: CARDI B запустила сериалити в Facebook

Попробовать все: CARDI B запустила сериалити в Facebook

CARDI B запустила сериалити в Facebook

Селебрити примеряет на себя различные роли

Американская реперка Cardi B запустила собственное шоу под названием «Cardi Tries» ( «Cardi пробует»). В своем сериалити певица исполняет различные задачи, «выходят за рамки ее зоны комфорта» и пробует новые для себя вещи.

Премьера дебютного выпуска уже состоялась. В нем Cardi B отправилась в школу балета в знаменитом американской хореографини и актрисы Дебби Аллен. Это стало настоящим вызовом для звезды, ведь она не имеет танцевального прошлого, кроме стриптиза. Также среди всего прочего Cardi B попытается пройти обучение в школе медсестер, научиться доить корову и водить.

Шоу «Cardi Tries» ( «Cardi пробует») будет выходить каждый четверг на Facebook.

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