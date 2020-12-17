Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили рождественскую открытку с детьми

Королевская семья поздравила мир с праздниками

Традиционно на Рождество монаршая семья Великобритании выпускает праздничные открытки со своим фото. Принц Уильям и Кейт Мидлдтон с детьми уже представили свою современную версию. В своем Instagram герцог и герцогиня Кенсингтонские поделились нынешней рождественской открыткой.

На фото изображены принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе со своими тремя детьми – семилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи. Кроме фото, открытка содержит приветствие: «Герцог и герцогиня рады поделиться новым семейным снимком, который появится на рождественской открытке в этом году».

Открытка была сделана в поместье в Анмер-Холле. Съемка проходила еще осенью. Фотографом стал Мэтт Портеус.

Напомним, что напомним, что в этом году члены королевской семьи проведут рождественские праздники отдельно из-за запрета правительства Великобритании собираться больше трех семейств.

Фото: Getty Images

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