Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПапа Римский снимется в документалке Netflix

Папа Римский снимется в документалке Netflix

Папа Римский снимется в документалке Netflix

Фильм пересказывать мудрость пожилых людей

Папа Римский Франциск Компания Netflix снимется в документальном фильме Netflix. Об этом сообщает издание Variety.

Лента будет основана на книге «Делясь мудростью лет» (Sharing the Wisdom of Time). В сюжете расскажут истории пожилых людей глазами молодого поколения. Женщины и мужчины старше 70 лет будут делиться своим опытом. В частности, своей мудростью в одном из интервью поделится и Папа Римский Франциск.

Автором четырехсерийного проекта выступил телепродюсер Симона Эрколано.

Премьера документального фильма с участием Папы Римского Франциска запланирована на Netflix в 2021 году.

Фото: Getty Images

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