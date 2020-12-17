Оля Цибульская рассказала, какие подарки получила от мужа и сына на день рождения

На днях певица отметила 35-летие

Украинская поп-исполнительница Оля Цибульская, в прошлом месяце выпустила дебютный сольный альбом, 14 декабря отпраздновала 35-й день рождения. В эксклюзивном комментарии для Нового канала звездная именинница рассказала, как прошел ее личный праздник. По словам артистки, карантин помешал ей реализовать сокровенные желания.

Оля Цибульская отметила 35-летие! Интересные факты о певице, которые известны далеко не всем

– Я не праздную день рождения громкими компаниями, – поделилась Оля Цибульская, которая недавно показала фото в пенной ванне. – Обычно встречаю новый год своей жизни в тесном семейном кругу. Близкие люди, интимные пожелания и уют. Так в этом году. Но, если честно, если бы не карантин, я бы с удовольствием купила билет и полетела сама в Барселону. В прошлой жизни я творила там. Этот город моего вдохновения. Вонючее и божественно красивое. Как жизнь.

И хотя отпраздновать день рождения в Барселоне Оле Цибульской не удалось, улететь за границу ей все же удастся. Благодаря любимому.

– На 35-летие муж подарил мне тайную путешествие, – призналась Оля. – Пока не скажу, куда именно полетим, потому что сама еще не знаю всех подробностей. Но в последний раз, когда он так шифровался, мы прилетели из Парижа с Нестором в моем животике, поэтому надо быть осторожной (смеется).

Кстати, сын Оли Цибульской тоже не оставил звездную маму без подарка в день рождения. Свой презент мальчик создал собственными руками.

– Нестор утром сделал аппликацию из цветов, которую назвал «цветок – сердечко», а вечером подарил большую куклу певицу из коллекции LOL. Сказал, что она похожа на маму, – улыбаясь, поделилась певица.

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