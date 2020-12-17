Джаред Лето может получить главную роль в новом сериале Apple TV +

Селебрити предлагают превратиться в гендиректора известной компании

Американский актер Джаред Лето может сыграть главную роль в одном из новых сериалов Apple TV +. Об этом пишет Deadline.

Сейчас звезда ведет переговоры об участии в проекте «WeCrashed». Это будет экранизация одноименного подкаста о компании WeWork. Джареду Лето Артиста предлагают исполнить роль основателя фирмы.

Серия подкастов рассказывала историю создания и краха WeWork – американской компании, работающей в сфере коммерческой недвижимости. WeWork была оценена в 47 млрд долларов, а ее харизматический генеральный директор Адам Нойман думал, что изменит мир. В 2019 компания привлекла внимание СМИ после неудачного старта и подверглась критике за управление, бизнес-модель и неспособность генерировать прибыль.

Сценарий сериала напишут Ли Айзенберг и Дрю Кревелло, а режиссерами выступят Гленн Фикарра и Джон Рекуа.

Дата премьеры пока неизвестна, а участие Джареда Лето в нем не подтверждена.

Фото: Getty Images

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