Новый каналG.spaceШОУМАНИЯБерлинский кинофестиваль 2021 могут перенести в онлайн

Берлинский кинофестиваль 2021 могут перенести в онлайн

Берлинский кинофестиваль 2021 могут перенести в онлайн

Организаторы готовят официальное заявление

Берлинский кинофестиваль в 2021 году проведут онлайн. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники.

Кинофестиваль планировали провести с 11 по 21 февраля в обычном формате. Но в Германии начала расти количество случаев заражения коронавируса, поэтому планы изменили. Организаторы решили провести Берлинале в начале марта онлайн. А также в начале июня проведут еще и мини фестиваль, на котором мировые премьеры покажут традиционно.

В течение недели организаторы пообещали выступить с официальным заявлением по смене формата на онлайн.

Фото: Getty Images

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