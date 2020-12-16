«Семейка Крудс: Новая Эра»: в Украину возвращаются доисторические времена!

Энергичные Крудсы всегда готовы к открытиям и трудностями их не спугнуть. И вот на горизонте появляются конкуренты, убеждены в собственной уникальности. На пороге глобальных катаклизмов жизни обеих семей переворачивается с ног на голову и Крудсы докажут, чего стоят!

Вместе с главными героями анимационной комедия «Семейка Крудс: Новая Эра» в яркое путешествие отправляется команда звезд украинского дубляжа: актер и телеведущий программы «Ранок з Україною» Григорий Герман и звезда сериала «Школа», актриса Ирина Кудашова.

Харизматичного Гругу уже второй раз свой голос подарил известный украинский ведущий Григорий Герман. Григорий признается, что имеет много общих черт со своим героем: «Груг искренний, откровенный, он не подлый и очень честный. А еще для него самым важным является семья, как, собственно, и для меня. Поэтому этот герой пришелся по душе еще с тех пор, как я работал с ним впервые. Мы с детьми уже с нетерпением ждем продолжения этой фантастической истории от DreamWorks. Особенно сейчас, когда так важно ходить в кино, чтобы поддержать кинотеатры и тех людей, благодаря которым можем смотреть хорошие фильмы на больших экранах. Как по мне, – это обязанность каждого, кто по-настоящему ценит кино».

Также Григорий, который уже имеет большой опыт в дубляже, поделился своими впечатлениями от работы: «Главная сложность заключается в том, что здесь все решает сила голоса. И то, насколько удачно ты владеешь собственным тембром, благодаря которому должен передавать весь спектр эмоций своего персонажа. С одной стороны, это довольно кропотливая работа, с другой – невероятный творческий опыт, который ни с чем не сравнить. Кроме того, мне очень повезло с командой, вместе с которой нам удалось создать действительно неповторимый дубляж».

Популярная актриса и блогера Ирина Кудашова тоже не впервые пробует себя в дубляже. Ирина уверенно озвучивает свои реплики и с восторгом делится эмоциями: «Круто стать частью столь яркой голливудской анимации. Это моя третья появление в дубляже, но только сейчас моя роль – главная. С моей героиней нас объединяет много общего: как и я, она невероятно активная, жизнерадостная и свободолюбива. Звездная неисправимая оптимистка, которая в любой ситуации способна отыскать позитив! Этим мы с ней очень похожи. «Семейка Крудс: Новая Эра» – визуально совершенная работа, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Поэтому я с нетерпением жду премьеру и приглашаю всех в кино! »

Анимационная комедия «Семейка Крудс: Новая Эра» с 24 декабря в кинотеатрах. Допремьерный показ – с 17 декабря!

О ФИЛЬМЕ

Студия: Universal

Оригинальное название: THE CROODS: A NEW AGE

Старт в Украине: 31.12.2020

Жанр: анимационная приключение

Режиссер: Джоэль Кроуфорд (анимация: «Тролли», «Кунг-фу Панда», «Стражи легенд»)

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