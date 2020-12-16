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Галлюцинации, промзона и импульсный свет: Макс Барских представил новый сингл «Runway» для бренда Nick Vangard

Макс Барских представил новый сингл Runway для бренда Nick Vangard

Украинский певец Макс Барских продолжает развивать свой бренд одежды Nick Vangard. Артист представляет трек «Runway», который стал третьим для музыканта в стиле электро-хаус, вошедший в будущий альбом «Industrial Habits». Его Макс Барских написал специально для собственного fashion-art проекта Nick Vangard.

В рамках своей творческой лаборатории Макс Барских не устает экспериментировать с музыкой, тем самым видоизменяя присущую для себя формулу поп-звучания до неузнаваемости. Сингл «Runway» продолжает эстетику двух предыдущих треков «Out of the Box» и «Style», выпущенных под брендом Nick Vangard, и стилизован тематическим видео-показом с элементами промышленных кварталов мегаполиса.

В новом видео модели «выгуливают» зимнее образы из первой коллекции Industrial Habits – коллекции, посвященной вредным привычкам ночного города. Вижуал кампейна был создан Аланом Бадоевым в коллаборации с Trend Pazl.

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