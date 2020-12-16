Макс Барских представил новый сингл Runway для бренда Nick Vangard

Украинский певец Макс Барских продолжает развивать свой бренд одежды Nick Vangard. Артист представляет трек «Runway», который стал третьим для музыканта в стиле электро-хаус, вошедший в будущий альбом «Industrial Habits». Его Макс Барских написал специально для собственного fashion-art проекта Nick Vangard.

В рамках своей творческой лаборатории Макс Барских не устает экспериментировать с музыкой, тем самым видоизменяя присущую для себя формулу поп-звучания до неузнаваемости. Сингл «Runway» продолжает эстетику двух предыдущих треков «Out of the Box» и «Style», выпущенных под брендом Nick Vangard, и стилизован тематическим видео-показом с элементами промышленных кварталов мегаполиса.

В новом видео модели «выгуливают» зимнее образы из первой коллекции Industrial Habits – коллекции, посвященной вредным привычкам ночного города. Вижуал кампейна был создан Аланом Бадоевым в коллаборации с Trend Pazl.

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