Знаем, что ты уже гуглишь, какие сериалы посмотреть в 2021 году. Мы такие же, как и ты. А потому успели порыться на всех стримингових платформах и телеканалах и отобрали для тебя топовые премьеры и новые сезоны самых крутых сериалов. Помни, что список будет дополняться. В 2020 году переносилось множество съемок и постпродакшена, а это значит, что в следующем авторы будут радовать свежачком. Сериалы 2021 уже подъехали!

«Новобранец» 3 сезон

Дата выхода: 3 января 2021

Жанр: драма, комедия, криминал

В главных ролях: Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Ефтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диаз, Ричард Т. Джонс, Мерседес Мейсон

Джон Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окруженный новобранцами, которые моложе его на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту своей жизни. Так он становится старым новобранцем лос-анджелесской полиции.

«Американские боги» 3 сезон

Дата выхода: 10 января 2021

Жанр: боевик, приключения, фэнтези

В главных ролях: Эмили Браунинг, Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Криспин Гловер, Брюс Лэнгли, Крис Оби, Клорис Личмен, Джиллиан Андерсон, Муса Крэйиш, Орландо Джонс, Пабло Шрайбер, Петер Стормаре, Шон Харрис, Йетиде Бадак

Эпическая история противостояния богов старого и нового миров начинается, когда главный герой Тень, освободившись из тюрьмы, становится охранником таинственного мистера Среды. Вдвоем им предстоит сделать почти невозможное – собрать на финальную битву с божествами современности всех древних богов.

«Ординатор» 4 сезон

Дата выхода: 12 января 2021

Жанр: драма

В главных ролях: Эмили ВанКэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел, Ван Мартен, Уоррен Кристи, Теси Лоуренс, Брюс Гринвуд

Это история о молодом враче-идеалисте, который начинает работу в клинике под руководством блестящего старшего ординатора. Этот врач не воспринимает все через призму добра и зла. Он привык действовать, руководствуясь зовом своего сердца. Главное для него – жизнь и здоровье его пациентов.

«911: Служба спасения» 4 сезон

Дата выхода: 18 января 2021

Жанр: драма, экшн

В главных ролях: Анджела Бассетт, Питер Краузе, Оливер Старк, Аиша Хиндс, Кеннет Чой, Рокмонд Данбар, Конни Бриттон, Дженнифер Лав Хьюитт, Райан Гузман, Трейси Томс, Коко Браун, Гэвин МакХью

Сериал продолжит рассказывать о работе спасательных служб Лос-Анджелеса – полицейских, парамедиков, пожарных и диспетчеров, а также их работников. В Лос-Анджелесе случится целый ряд новых невероятных событий, которые нужно будет разрулить. В частности, в Голливуде прорвет дамбу, которая освободит тонны воды.

«Ривердейл» 5 сезон

Дата выхода: 20 января 2021

Жанр: драма, триллер

В главных ролях: Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Коул Спроус, Марисоль Николс, Мэделин Петш, Эшли Мюррей, Мэдхен Эмик, Скит Ульрих, Марк Консуелос

Вероятнее всего, пятый сезон «Ривердейла» начнется выпускным в школе, где учатся главные герои. А потом произойдет скачок во времени на пять лет вперед. Бетти, Джагхед, Вероника и Арчи за это время успеют закончить учебу в колледже или университете и вернутся в свой Ривердейл. Четверку ждут новые тайны и жуткие загадки родного города.

«Очень странные дела» 4 сезон

Дата выхода: 2021

Жанр: научная фантастика, драма, ужасы

В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфгард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталья Дайер, Чарли Гитоном, Кара Буоно, Мэттью Модайн

Шериф Хоппер будет заключен в тюрьму вдали от дома в снежной пустоши Камчатки в России. Там он столкнется с опасностями как человеческими, так и иными. Между тем в Штатах начинает всплывать на поверхность ужас, что-то давно похороненное, то, что связывает все вокруг …

«Половое воспитание» 3 сезон

Дата выхода: 2021

Жанр: комедия, драма

В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Шути Гатва, Эмма Маккей, Джиллиан Андерсон, Джеймс Пьюрфой, Коннор Свинделлс

Сериал «Сексуальное воспитание» рассказывает историю шестнадцатилетнего подростка Отиса. Он переживает сложный период в жизни, когда гормоны бурлят, а мама секс-терапевт не стесняется задавать неудобные вопросы. Будучи осведомленным теоретически в сексуальных вопросах, Отис со своей одноклассницей Мейв открывает в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

«Эйфория» 2 сезон

Дата выхода: 2021

Жанр: драма

В главных ролях: Зендея, Мод Апатов, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорде Барби Феррейра, Ника Кинг, Сторм Рид, Хантер Шафер, Альги Смит, Сидней Свини

Эта история о 17-летней девушке Ру, которая после передоза и реабилитации возвращается в родной город. Она начинает новый учебный год в старшей школе с мечтой о любви, свободе и понимании. Но реальность такова, что Ру снова садится на наркотики. За кадром девушка рассказывает о проблемах своих сверстников: новой подруги Джулс, девушки-трансгендера и эффектной брюнетки Лекси, чье секс-видео попало в сеть. Жизнь подростков становится непростой.

Фото: IStock

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