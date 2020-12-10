МАХА – 2020: украинская группа посвятила альбом 2020 году

Украинская группа МAХA презентует свой новый альбом 2020, который вобрал в себя новый саунд современных музыкальных трендов.

Вслед за синглами «На глибині» и «Тут і там», ЕР «2020» продолжает мистический перформанс 2020 года. Трек-лист альбома завершает песня «Загадала на свята» – новогодняя песня, которая отличается от шаблонных праздничных песен своей мистически-праздничной атмосферой. Композиция, эксклюзивно была представлена ​​в рамках проекта «Кришталеві Візерунки» от YouTube-канала MVUA.

«Загадала на свята» была написала случайно. При написании альбома, нашей команде поступило предложение от музыкального проекту MVUA, записать трек для новогодней рубрики. Решили придержаться концепции альбома, написав несколько мистический трек с атмосферой. Тем самым, отойти от шаблонного представления новогодних песен», – рассказывает фронтвумен группы Марина Остапенко.

Альбом 2020 создавался в течение шести месяцев. ЕР был записан на собственной студии МАХА MUSIC, которая была создана и обустроена для создания альбома, чтобы сохранить собственное индивидуальное звучание.

«Наш альбом, это своего рода музыкальный итог 2020-го года, который можно назвать одним из самых мистических лет. В тексте песен альбома есть простор для размышлений, а в музыке присутствуют современные тенденции, дополненные ретро красками», – комментируют участники группы.

Напомним, недавно группа презентовала экранизацию своей песни «Тут і там». Во время съемок видеоработы, фронтвумен группы на время вышла из своего тела, наблюдая за собой и командой со стороны. Тем самым потусторонние силы словно намекнули, что использовать даже переделанный приворот в своей песне, это плохая идея. Композиция «Тут і там» попала на первое месте хит-парада крупнейшей радиостанции Западной Украины – Радио Галичина, держась в тройке лидеров несколько недель.

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