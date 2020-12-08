Слава Каминская заинтриговала воссоединением с бывшим мужем Эдгаром

Звезда тепло высказалась об отце своих детей

Украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская намекнула на восстановление отношений с бывшим мужем Эдгаром Каминским. Их громкий развод обсуждала вся Украина, а теперь так же громко в Instagram говорят об их возможном воссоединении. А все из-за одиного поста Славы Каминской, в котором звезда неоднозначно высказалась об отношениях между ней и Эдгаром.

«Как показывает опыт, иногда, чтоб сохранить семью, лучше быть порознь. Если вовремя переступит через обиды и мнимые принципы, можно остаться счастливыми нав-сег-да. Семья начинается там, где есть взаимное уважение, понимание, принятие. И это не всегда происходит под одной крышей. Когда два человека дарят друг другу смысл жизни – детей – они связаны форэвэ. И именно эти новые, но гораздо более Осознанные, отношения хочется строить и сохранять», – написала в посте Слава Каминская.

Известно, что ранее бывшие супруги публично встречалось на праздновании 5-летия дочери Лаура. Именно фото с этого ивента и стало иллюстрацией к интересному посту.

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