Новый каналG.spaceШОУМАНИЯДелайте визу: Елизавета II ищет личного ассистента в Букингемский дворец

Делайте визу: Елизавета II ищет личного ассистента в Букингемский дворец

Елизавета II ищет личного ассистента в Букингемский дворец

Кто-то может закрыть вакансию мечты

Давно хотел попасть в Букингемский дворец, но все никак? Королева Елизавета II имеет решение этой проблемы, по крайней мере, для одного человека. Ведь недавно в королевской резиденции открылась новая вакансия. Елизавета II ищет личного ассистента в частный секретариат.

Среди обязанностей – помогать главному секретарю, заниматься почтой и координацией мероприятий, коммуникация с коллегами и организациями, работающими с Букингемским дворцом. Гонорар за такую ​​работу – £ 35 000 ($ 47 500) в год.

Подробнее о вакансии можно узнать на официальном аккаунте Букингемского дворца в LinkedIn.

Фото: Getty Images

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