Девичья мечта: Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери
Молодая мама продемонстрировала, в каких условиях подрастает ее дети
Американская модель Джиджи Хадид, которая недавно впервые стала мамой, показала детскую комнату своей дочери от Зейна Малика. В Instagram-stories девушка опубликовала фото комнаты, в которой проводит много времени со своей новорожденной дочкой. Фактически, Джиджи Хадид впустила свои подписчиков в частную жизнь еще глубже.
Как призналась супермодель, она сама обустраивала комнату для будущей дочери и украшала ее различными безделушками из разных уголков мира. Интерьер комнаты выполнен в стиле бохо-шик с этническими и национальными мотивами.
Интересно, что в детской комнате уже есть стеллаж с большим количеством книг. Их Джиджи подарили ее друзья. Похоже, молодая мама радует дочь сказками перед сном.
Фото: Getty Images
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