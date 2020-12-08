Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери

Молодая мама продемонстрировала, в каких условиях подрастает ее дети

Американская модель Джиджи Хадид, которая недавно впервые стала мамой, показала детскую комнату своей дочери от Зейна Малика. В Instagram-stories девушка опубликовала фото комнаты, в которой проводит много времени со своей новорожденной дочкой. Фактически, Джиджи Хадид впустила свои подписчиков в частную жизнь еще глубже.

Как призналась супермодель, она сама обустраивала комнату для будущей дочери и украшала ее различными безделушками из разных уголков мира. Интерьер комнаты выполнен в стиле бохо-шик с этническими и национальными мотивами.

Интересно, что в детской комнате уже есть стеллаж с большим количеством книг. Их Джиджи подарили ее друзья. Похоже, молодая мама радует дочь сказками перед сном.

Фото: Getty Images

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