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Девичья мечта: Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери

Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери

Молодая мама продемонстрировала, в каких условиях подрастает ее дети

Американская модель Джиджи Хадид, которая недавно впервые стала мамой, показала детскую комнату своей дочери от Зейна Малика. В Instagram-stories девушка опубликовала фото комнаты, в которой проводит много времени со своей новорожденной дочкой. Фактически, Джиджи Хадид впустила свои подписчиков в частную жизнь еще глубже.

Как призналась супермодель, она сама обустраивала комнату для будущей дочери и украшала ее различными безделушками из разных уголков мира. Интерьер комнаты выполнен в стиле бохо-шик с этническими и национальными мотивами.

Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери Джиджи Хадид показала детскую комнату своей дочери

Интересно, что в детской комнате уже есть стеллаж с большим количеством книг. Их Джиджи подарили ее друзья. Похоже, молодая мама радует дочь сказками перед сном.

Фото: Getty Images

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