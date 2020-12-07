Смерть 2020-му: смотреть официальный трейлер

Интересно, каким покажут тяжелый для человечества год

Автор сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер анонсировал свою новую загадочную работу «Смерть 2020-му» (Death To 2020) официальным тизером.

«Даже создатели« Черного зеркала »не смогли бы придумать этот год. Но им есть, что добавить. Смерть 2020-му», – интригуют в коротком видео.

Известно, что «Смерть 2020-му» будет снят в жанре мокьюментари, то есть Псевдодокументальный кино. А это значит, что зрителей ждет интересная повествование о том, каким бы мог быть 2020. Детали сюжета неизвестны, но фанаты «Черного зеркала» предполагают, что нам могут показать, каким бы мог быть 2020 без коронавируса и карантина.

Одну из ролей в фильме сыграет Хью Грант. Как рассказал сам актер изданию Vulture, он появится в образе «противного историка в парике».

«Я играю историка, отвечает на вопросы о 2020 годе. Я там довольно неприятный парень, но вам понравится моя парик», – рассказал Грант.

Дата премьеры псевдодокументалкы «Смерть 2020-му» пока не сообщается.

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