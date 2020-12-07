Том Круз снимать финальную Миссия невыполнима в космосе

Звезда хочет ярко завершить франшизу

Голливудский актер Том Круз собирается снять последний фильм «Миссия невыполнима» в космосе. Об этом пишет американский таблоид The ​​Sun.

Актер уже начал переговоры с NASA и согласовывает все детали. Инсайдеры уверяют, что Том Круз даже готов лично оплатить полет в космос. Если все удастся, картина станет первой, которую снимали в космосе.

«Том хорошо известен тем, что сам выполняет все трюки. В фильмах «Миссия невыполнима» он реализовал много сложных эпизодов. Но Том стремится двигаться дальше и сделать то, чего не было раньше. И большой интерес вызывает, сможет ли он на самом деле снимать кино в космосе. Он почти уверен в том, что сможет, и обсуждает это с NASA», – рассказал инсайдер.

Американским журналистам стало известно, что полет Тома Круза внесли в специальный график. По официальным данным, Том Круз и режиссер Даг Лайман отправятся в космос в октябре 2021 года.

Фото: Getty Images

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