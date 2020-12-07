Netflix отказались называть выдумкой события в сериал Корона

Авторы проекта считают, что это не нужно

Стриминговий сервис Netflix отказался добавлять дисклеймер «вымышленный сюжет» до четвертого сезона сериала «Корона». Об этом пишет издание The Independent.

«Мы всегда позиционировали« Корону »как драму, и мы уверены, что наши зрители понимают, что это выдумка, которая в основном базируется на исторических событиях. Как результат, мы не планируем – и не видим необходимости – добавлять отказ от ответственности », – говорится в заявлении компании.

Шум вокруг четвертого сезона сериала «Корона» начался из-за реакции королевской семьи Великобритании. Они переживали, что люди воспримут все за чистую монету. Поэтому министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что Netflix имеет добавить в начальные титры сериала дисклеймер о «вымышленный сюжет». Как отметил министр, некоторые сцены шоу наносят ущерб репутации королевской семьи.

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