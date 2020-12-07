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Настоящая фанатка «Друзей»: Мэттью Перри впервые показал свою невесту (ФОТО)

Мэттью Перри впервые показал свою невесту (ФОТО)

Американский актер наконец приоткрыл завесу личной жизни

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые опубликовал фото своей невесты 29-летней Молли Гурвиц в своем Instagram. Ранее селебрити тщательно скрывал подробности личной жизни. Однако после того, как стало известно о помолвке, актер решил открыться фанатам. Но случилось это совсем не случайны, а ради благотворительной цели.

Исполнитель роли Чендлера Бинга Мэттью Перри запустил собственную линейку одежды со своим персонажем из «Друзей». Все средства от продаж одежды он направит во Всемирную здравоохранения для борьбы с COVID-19.

В Instagram Перри Молли Гурвиц появилась именно в футболке с надписью «Может ли это быть больше, чем просто футболка?», А на другом фото – девушка в бейсболке с подобным принтом. Это отсылка к фирменному стилю Чендлера Бинга акцент некоторые слова в предложения.

Напомним, Мэттью Перри и Молли Гурвиц встречаются уже два года. Недавно пара объявила о помолвке. Для известного актера это будет первый брак.

Фото: Getty Images

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