Мэттью Перри впервые показал свою невесту (ФОТО)

Американский актер наконец приоткрыл завесу личной жизни

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри впервые опубликовал фото своей невесты 29-летней Молли Гурвиц в своем Instagram. Ранее селебрити тщательно скрывал подробности личной жизни. Однако после того, как стало известно о помолвке, актер решил открыться фанатам. Но случилось это совсем не случайны, а ради благотворительной цели.

Исполнитель роли Чендлера Бинга Мэттью Перри запустил собственную линейку одежды со своим персонажем из «Друзей». Все средства от продаж одежды он направит во Всемирную здравоохранения для борьбы с COVID-19.

В Instagram Перри Молли Гурвиц появилась именно в футболке с надписью «Может ли это быть больше, чем просто футболка?», А на другом фото – девушка в бейсболке с подобным принтом. Это отсылка к фирменному стилю Чендлера Бинга акцент некоторые слова в предложения.

Напомним, Мэттью Перри и Молли Гурвиц встречаются уже два года. Недавно пара объявила о помолвке. Для известного актера это будет первый брак.

Фото: Getty Images

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