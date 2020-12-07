Илона Гвоздева – о том, чем развлекает пятилетнюю дочь на самоизоляции

Танцовщица поделилась, как проходят ее коронавирусные будни с детьми

Больше недели назад стало известно, что известная хореограф Илона Гвоздева и ее муж Иван заболели коронавирусом. Поэтому вместе с детьми родители вынуждены были остаться дома. Но пребывание в самоизоляции оказалось тем еще челленджем для теперь уже мамы двоих малышей.

Поскольку пятилетняя дочь танцовщицы Валерия не ходит в садик, развлекать ее приходиться именно родителям.

– Пока мы находимся на карантине, Рия просто безумно счастлива быть 24/7 с нами и братиком Домиником. Ведь теперь можно сутками смотреть мультики, есть конфеты, беситься с папой, играть с братиком и куклами. Про друзей из садика доченька даже не вспоминает, хотя иногда говорит, что ей скучно. А у мамы то уже голова квадратная, – с улыбкой отмечает Гвоздева.

Илона признается, что дочь растет очень активной непоседой, которая требует внимания. Поэтому пришлось находить ей различные занятие по душе. Например, Рия любит играть в «крокодила», прятки и, конечно же, в парикмахерскую и салон красоты. Даже маленькая девочка понимает, что и в самоизоляции нужно выглядеть прекрасно.

– Поскольку мама сейчас почти всегда занята братиком, доченька играет с папой. Чаще всего это активные игры, например, бой подушками, а если ей хочется обнимашек – это к маме, – поделилась танцовщица.

Напомним, что положительный тест на COVID-19 хореограф Илона Гвоздева и ее муж получили 29 ноября. С тех пор вся семья вместе с двумя детьми – пятилетней Рией и двухмесячным Домиником пребывают на самоизоляции.

Читай также:

Настоящая фанатка «Друзей»: Мэттью Перри впервые показал свою невесту (ФОТО)

Горячий латинский ритм в клипе «Girl Like Me» от Black Eyed Peas и Шакиры