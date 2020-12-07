Black Eyed Peas, Шакіра – Girl Like Me: смотреть онлайн премьеру клипа

Известная колумбийская певица Шакира и американская группа Black Eyed Peas презентовали клип на трек «Girl Like Me».

Смотреть премьеру клипа Black Eyed Peas, Шакіра – Girl Like Me онлайн:

В воспалительном видео участники Black Eyed Peas читают рэп на английском и испанском, а также поют о том, что «хотят такую ​​девушку, как Шакира». Сама же певица предстает в клипе в довольно откровенных образах, в частности занимается аэробикой в ​​купальнике. Через композиционное построение видео и факт того, что Шакира и группа Black Eyed Peas не является вместе в одной сцене, можно предположить, что съемки проводились отдельно.

Напомним, что сингл «Girl Like Me» вошел в новый альбом Black Eyed Peas – «Translation», который был представлен в июне этого года. Кроме Шакиры, в записи пластинки приняли участие Джей Бальвин, Maluma, Tyga и French Montana.

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