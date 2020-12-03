Премию Оскар будут вручать оффлайн

Церемонию перенесли с февраля на апрель

Хорошая новость! Свои Оскары в 2021 году звезды киноиндустрии получат вживую в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Variety.

Как утверждают источники в американской киноакадемии, церемония «Оскар-2021» пройдет в обычном формате. Но теперь событие пройдет не 28 февраля, а 25 апреля. Это решение было принято, когда руководство премии рассчитывало, что весной кинотеатры возобновят работу.

Но даже если кинотеатры и не начнут работать в нормальном режиме весной, церемония «Оскар-2021» пройдет режиме. Так утверждает источник американской киноакадемии. Но сколько именно людей и при каких условиях будет допущено к западу, пока неизвестно.

Фото: Getty Images

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