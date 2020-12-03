Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЛицо на все тело: Ким Кардашьян сделала странную платье (ФОТО)

Лицо на все тело: Ким Кардашьян сделала странную платье (ФОТО)

Ким Кардашьян сделала странную платье (ФОТО)

Звезда эпатировала сеть своим луком

Американская знаменитость Ким Кардашьян удивила своих подписчиков в Instagram серией снимков в необычном наряде. Она отшила и надела платье в принт собственного лица. Можно ли любить себя больше?

«На платье снимок с моего дня рождения. Вы можете рассматривать мой фиолетовый макияж глаз. Забавный факт: моя комната в детстве была оформлена в лавандовых и пурпурных тонах, ведь это мой любимый цвет», – призналась Ким.

Оказалось, что наряд с лицом Ким Кардашьян – это не платье, а что-то типа простыни. Сбоку можно разглядеть зажимы для бумаги, которые держат все вместе. Фото были сделаны на ее день рождения.

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