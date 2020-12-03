Бруклин Бекхэм решил стать моделью

После неудачной карьеры фотографа парень нашел новую работу

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин подписал договор с модельным агентством. Об этом пишет издание Daily Mail.

Пожалуй, Бруклин Бекхэм решил воспользоваться своими природных внешних данных и заработать на них. К тому же, фамилия Бекхэмов уже много значит на мировом рынке моды, поэтому найти хорошие кампании будет не так трудно.

Ранее 21-летний парень хотел стать фотографом, поэтому поступил в Нью-Йоркского университета на курс фотографии. Он даже сделал кампанию Burberry и книгу собственных снимков. Но потом внезапно бросил учебу. Официально информацию о начале модельной карьеры сын Бекхэмов не стал комментировать.

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