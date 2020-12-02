Светлана Тараборова с семьей переехала в новый дом (ФОТО)

Артистка наконец приобрела собственное жилье

Украинская певица Светлана Тарабарова с семьей переехала в новый дом. Радостной новостью звезда поделилась в своем Instagram.

«МИ ВДОМА! Нарешті, ми переїжджаємо у наш #світлийдім ☺️ Не передати емоцій, як ми довго на це чекали, як багато працювали і працюємо, щоб наші діти, нарешті, гралися у своїй дитячій ???? І хоча багато чого ще в процесі ( ви ж знаєте, #РЕМОНТ не закінчується ????) я все вам обов’язково покажу і розкажу, слідкуйте за постами та сторіз )) P.S.: дякую @dveribelorussii_ukraine за втілення нашої ідеї із сонечком ???????? Я щаслива з вами розділяти найважливіші моменти свого життя ☺️» – подписала фото у двери дома Тарабарова.

Свой дом Светлана с мужем Алексеем приобрели еще в июне. Переезд состоялся только сейчас, потому что жилье не так давно достроили. Тарабарова отмечает, что ремонт в их «светлом доме» до сих пор продолжается, поэтому показывать интерьеры она будет позже. Хотя то, как звезда вместе с сыном распаковывает коробки, можно увидеть в ее Instagram.

«Переїзд… Кажуть, що ремонт – то стихійне лихо???? Це кажуть ті люди, які ніколи не переїжджали ???? Переїзд із двома дітьми- це ще той експірієнс, мами зрозуміють???? І як добре, що поки батьки шукають валеріанку, для Івана це просто схоже на веселу гру) А ви колись переїжджали? А куди?))»- подписала серию фото звезда.

Известно, что дом Светланы Тарабаровой и ее семьи расположен в семи километрах от Киева. Для супружеской пары это первая совместная недвижимость, до этого они 13 лет проживала в арендованном доме.

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