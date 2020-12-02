Селена Гомес начала встречаться с новым парнем

Звезда оправилась от всех своих брейкапов

Американская певица Селена Гомес снова ходит на свидания. Западные СМИ сообщают, что артистка больше не одинока, а с головой окунулась в новые отношения.

Недавно Селена Гомес была замечена на романтическом ужине с баскетболистом Джимми Батлером. Как пишет издание Miami Gerald, знаменитости уже не первый раз видят вместе за последнее время. Ранее их общую выходы уже сообщали фанаты певицы в Твиттере.

Похоже, что Селене Гомес удалось отойти от разрыва с Джастином Бибером и The Weeknd. Официально информацию о своих отношениях Гомес и Джимми Батлер не комментируют. Но надеемся, что артистка наконец нашла свое счастье.

Фото: Getty Images

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