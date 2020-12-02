Больше не холостячка: Селена Гомес начала встречаться с новым парнем
Звезда оправилась от всех своих брейкапов
Американская певица Селена Гомес снова ходит на свидания. Западные СМИ сообщают, что артистка больше не одинока, а с головой окунулась в новые отношения.
Недавно Селена Гомес была замечена на романтическом ужине с баскетболистом Джимми Батлером. Как пишет издание Miami Gerald, знаменитости уже не первый раз видят вместе за последнее время. Ранее их общую выходы уже сообщали фанаты певицы в Твиттере.
Похоже, что Селене Гомес удалось отойти от разрыва с Джастином Бибером и The Weeknd. Официально информацию о своих отношениях Гомес и Джимми Батлер не комментируют. Но надеемся, что артистка наконец нашла свое счастье.