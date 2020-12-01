Доктора Кто новогодний эпизод 2020: смотреть официальный трейлер

Американский телеканал BBC представил трейлер праздничного эпизода сериала «Доктор Кто».

Смотреть трейлер сериала «Доктора Кто» новогодний эпизод 2020:

Новогодне-рождественский спецвыпуск сосредоточится на друзьях Доктора, которые живут на Земле, пока сама Доктор Кто отсутствует. В это время на планету возвращаются пришельцы, которых власти хотят использовать как новое оружие. Друзья пытаются предупредить всех об опасности, но им не верят. Когда же инопланетяне начинают готовиться к атаке, именно друзьям Доктора Кто придется бороться с ними.

Главную роль Доктора Кто, как и предыдущих двух сезонах, выполнила Джоди Уиттакер. Капитана Джека Гаркнесс сыграла Барроумэн. Также в серии появились Крис Нот, Гарриет Уолтер, Нейтан Стюарт-Джарретт и другие.

Сериал «Доктор Кто» был перезапущен в 2005 году. В последнее Доктором Кто была выбрана Джоди Уиттакер. Она стала первой женщиной в роли Доктора Кто за 50 лет существования сериала.

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