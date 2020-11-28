Cloudless презентовали клип на новый сингл «Думки»: Смотрим!

Кстати, эксклюзивно первыми новинку услышали зрители проекта «Супер Топ-модель по-украински» в шестом выпуске реалити

Группа с богатой музыкальной историей, пережившая в 2020 безумные творческие перипетии, после карантинной паузы вернулась с громкой премьерой сингла «Думки». Еще в начале года коллектив начал новую страницу в своей истории – с новым вокалистом Василием Демчуком и новым барабанщиком Александром Ковачовым! И именно в таком обновленном составе презентуют музыкальную новинку!

Ребята решили подарить фанатам новую песню «Думки» или Slow по-особенному: впервые композиция прозвучала в 6 выпуске шоу «Супер Топ-модель по-украински» 23 ноября, а уже 27 ноября появится на всех стриминговых платформах в двух версиях — украинской и английской.

Музыканты не зря выбрали для премьеры именно «Супер Топ-модель по-украински» — им очень близок главный месседж проекта. Он — о социальной ответственности и неравнодушии к актуальным проблемам человечества. Со своей стороны, главный режиссер проекта Тоня Чернооченко прокомментировала, почему для шоу была выбрана именно музыка группы Cloudless:

– В этом сезоне «Супер Топ-модель по-украински» мы уделяем особое внимание всему украинскому. И я очень рада, что мы сотрудничаем с группой Cloudless, которая делится с нами своими новинками. Посыл и энергетика нового сингла прекрасно вплелись в канву наших событий и дали драйва».

Первая ласточка от Cloudless — двуязычный сингл «Думки» или Slow. Так же как песня имеет два варианта, в двух вариациях снято и видео на нее. И если визуализация украиноязычной «Думки» порадует зрителей эстетически, то Slow должен поразить их откровенными кадрами.

– Жить в моменте и ценить то, что у тебя есть, это один из уроков, который мы усвоили с начала пандемии. Участие в нацотборе на Евровидение дало нам мощное ускорение, мы лезли из кожи вон, чтобы соответствовать тому, что происходит. И пандемия не то чтобы остановила движение — она ​​свела к минимуму наши достижения в начале года. Мы решили переключиться на более спокойный режим и никуда не рваться, что и отразилось на нашем новом релизе. Надеюсь, люди это почувствуют, — комментирует основатель группы Антон Панфилов.

Снял новое видео Cloudless молодой режиссер Александр Евтушенко. В клипе он рассказывает историю взросления молодой девушки, проиллюстрировав пятнадцать лет ее жизни. Этот путь режиссер изобразил одним днем ​​от рассвета до заката.

– Перипетии событий, которые происходят с героиней, меняют ее психологически, делая сильнее и устойчивее перед нашим миром. А слияние с природой дарит силы идти дальше своим путем. Не хотелось бы сразу раскрывать все карты и рассказывать о смысле, которым я наделил некоторые из сцен, ведь моя цель — дать возможность каждому зрителю увидеть в них что-то личное и трактовать по-своему, — объясняет Александр Евтушенко.

Фото: Евгений Женников, Алина Горлинская