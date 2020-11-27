Мэттью Перри женится на Молли Гурвиц

Американский актер наконец сделал предложение своей девушке

Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри, сыграл Чендлера Бинга, наконец женится. 51-летний актер сделал предложение руки и сердца своей 29-летней возлюбленной Молли Гурвиц. Об этом пишет издание People.

Признаться своей избраннице Мэттью Перри решил довольно классический способ, опустившись на одно колено и поставив главный вопрос. По предложению Молли Гурвиц ответила согласием.

– Я решил жениться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете, прокомментировал радостное событие Мэттью Перри.

Актер Мэттью Перри и литературный менеджер и продюсер Молли Гурвиц начали встречаться два года назад. Как уверяют источники, именно девушка поддержала звезду “Друзей” в непростой период борьбы с наркозависимостью и депрессией.

Фото: Getty Images

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