Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНастоящие милашки: Дженнифер Энистон показала новое фото со своей собачкой

Настоящие милашки: Дженнифер Энистон показала новое фото со своей собачкой

Дженнифер Энистон показала новое фото со своей собачкой

Актриса продолжает трогать подписчиков своим ангелочки

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон опубликовала новую серию фото с щенком в своем Instagram. Именно с белым собачкой по имени лорд Честерфильд селебрити и провела День благодарения.

51-летняя звезда выложила три новых снимки, на которых появилась вместе с белым собачкой. Знаменитость показала, как подрос ее домашний любимец.

«Мы благодарны», – подписала пост Дженнифер Энистон.

На фото Энистон была одета в джинсы, черный свитер и черные туфли на каблуках. С фото становится понятно, что День благодарения актриса праздновала в домашней атмосфере.

Фото: Getty Images

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