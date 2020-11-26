Реклама как креатив: мультфильмы, в которых спрятаны пасхалки Apple

Если вы развиваете свою креативность, этот материал будет вам полезен. Ведь мы собрали для вас мультфильмы, где «упоминается» продукция Apple: Айпад, Айфон, АйМак и другие разработки всемирно известной корпорации из Купертино. Вот как нужно прятать бренд, чтобы об этом говорили после просмотра видео.

«Пасхалка» – это особый вид искусства, у которого множество фанатов. Напомним, что это сленговое выражение означает намеренно скрытые в фильмах или компьютерных играх сообщения, картинки, предметы или ссылки – намеки на другие события и произведения.

Киноманы любят искать и разгадывать пасхалки и особенно ценят креативный продакт-плейсмент легендарных брендов. Ведь добавить в фильм, мультик или сериал органический намек на рекламу – это высший пилотаж.

«Зверополис» или «Зоотрополис»

Анимационный комедийный мультфильм, созданный Байроном Говардом и Ричардом Муром безусловный лидер в нашем топе. Его авторам удалось органично «вплести» в сюжет почти все популярные разработки «яблочного» бренда. Там появились «вариации» на Айпад, Еарподс, Айпод и Айфон. Например, смартфон, который использует главная героиня мультфильма крольчиха Джуди Хопс, благодаря своеобразному дизайну корпуса похож на одну из последних новинок Apple – Айфон 12. Правда, логотип на задней панели – это не яблоко, а морковка.

Предполагаем, что называется мобильный телефон iCarrot. Обратите внимание и на планшеты, которые у большинства главных и второстепенных персонажей называются iPaw. На их корпусе красуется четкий отпечаток лапки. Еарподс и Айпод жителям Зоотрополиса нужен для прослушивания музыки в сервисе, очень похожем на Apple Music.

В ответ на выход «Зоотрополиса» компания Apple в свое время выпустила стильный «морковный» мерч. В продаже появились футболки, свитшоты и даже спортивные юбки с принтом в виде разноцветной надкушенных морковки.

«Тачки»

Заметить пасхалки в «Тачках» значительно сложнее. В мультфильме нет брендовых мобильных телефонов и персональных компьютеров. Зато есть кое-что поинтереснее! Речь идет об автомобиле для гонок, дизайн которого стилизован в лучших традициях Apple. Айкар (именно так называется «яблочный» персонаж) – это один из соперников главного героя «Тачек» Молнии МакКуина. Во-первых, на капоте Айкар расположен заметный классический логотип Apple – надкушенное яблоко, раскрашенное в серебристый цвет. Во-вторых, на «крыле» автомобиля находится число 84. Почему именно оно? Потому что 1984 год – в это год релиза первого персонального компьютера Apple Macintosh.

Кроме того, во второй части трилогии мультика «Тачки» есть и прямая ссылка на корпорацию Apple. Ее название фигурирует в диалоге двух машинок, которые участвуют в соревнованиях.

«ВАЛЛ-И»

Поскольку «ВАЛЛ-И» – это мультфильм, созданный компанией Pixar, появление в нем отсылки к продукции Apple вряд ли можно считать неожиданностью. Почему? Потому что одной из ключевых фигур в истории Pixar является Стив Джобс, который был основателем и генеральным директором «яблочной» корпорации.

Главный герой оскароносного мультфильма – робот ВАЛЛ-И, который освобождает планету от мусора. Именно его можно считать первой и главной пасхалкой, ведь каждый раз после подзарядки он воспроизводит оригинальное поздравление АйМак от Apple.

Еще одна пасхалка – это плеер Айпод, который робот использует для просмотра своего любимого мюзикла «Привет, Долли».

Также своеобразные «приветы» от Apple можно разглядеть и во многих других известных мультфильмах. Так, например, герои трогательной анимированной приключенческой мелодрамы «Тайна Коко» используют самые первые «Макинтоши». Такие же ПК фигурируют и в мультике «В поисках Дори» от Pixar.

Мы уверены, что совсем скоро на экранах появятся новые мультики, персонажи которых будут пользоваться новейшими Айфон 12 и трендовыми беспроводными наушниками Еарподс нового поколения.