Мастера новой реальности: Результаты музыкальной премии

21 ноября состоялась церемония награждения первой премии независимой музыки Jäger Music Awards 2020. В этот вечер стали известны имена мастеров новой реальности в украинском музыкальном пространстве. Учитывая события в мире, церемония награждения впервые прошла в экспериментальном диджитал формате. Организаторы также представили новую логику номинаций и адаптировали их к новым реалиям.

Участники соревновались в 4 основных номинациях. Каждая из категорий призвана определить главные достижения в индустрии за 2020 год. Среди них: «Трек года», «Видео года», «Вклад в индустрию» и «Артист года». Появились также и специальные номинации — «Комьюнити года», «Коллаба года», «Событие новой реальности» и «Социальная инициатива в музыкальной индустрии».

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Специально для поддержки перспективных новичков организаторы премии выделили номинацию Young Blood, которая в свою очередь разделена на три категории — Young Blood Jury Choice, Young Blood People’s Choice, Young Blood Jägermeister Choice. Победителя Young Blood Jury Choice определило экспертное жюри премии, главный приз — съемки видеоклипа на одну из песен артиста. Лидера в номинации Young Blood People’s Choice выбрали пользователи сайта премии, награда — сертификат на 70 000 гривен на покупку музыкального оборудования. Победителя в номинации Young Blood Jägermeister Choice выбрали организаторы премии, призом станет — выпуск виниловой пластинки и организация вечеринки-презентации.

«Премия Jäger Music Awards — важна, потому что локальные артисты следят за ней и у них есть желание побороться за награду», — отмечает гость и номинант на премию Zbaraski. — «Мне нравится, что делает команда EVE8 с онлайн-форматом. Советую посмотреть их нынешние работы на Facebook. Ребята подбирают интересные локации в разных уголках Украины и приглашают артистов выступить там».

Онлайн-стрим церемонии награждения не ограничилась одной локацией — организаторы устроили настоящее диджитал путешествие по украинским городам. На связи были сразу четыре мегаполиса: Киев, Харьков, Днепр и Львов. В центре внимания — выступления хедлайнеров вечера: Recondite (live), ONUKA, Zbaraski, DZ’OB, Junket, A1ex и Pavel Plastikk.

– Это первое выступление за долгое время в “новом” музыкальном мире. И на самом деле, это было волнительно. Мне кажется, когда концерт происходит вживую, тебя встречает аудитория, ты слышишь аплодисменты, чувствуешь всю ее энергию, то сразу расслабляешься и просто кайфуешь от процесса. Но когда ты оказываешься перед камерами, ты словно без одежды, под лупой, и все слишком придирчивы — чувствуется внимание к каждой ноте, сэмплу, фальшивому моменту. Нет ощущения взаимодействия с людьми, и получается своего рода пластмассовая реальность. К сожалению, сейчас она такова для музыкантов и организаторов выступлений — и мы принимаем безусловно. Главное, что все-таки что-то происходит в индустрии, премии проводят, люди их смотрят, — резюмирует Ната Жижченко, лидер группы ONUKA.

Список победителей Jäger Music Awards 2020

Артист года:

Alina Pash

alyona alyona

DakhaBrakha

Трек года:

alyona alyona, Jamala — Жалі

Ragapop — гордості

The Unsleeping — PTAHA FRED

Видео года:

ONUKA — Zenit

Ragapop — Сяся

Zbaraski — Cofein

Вклад в индустрию:

Closer

Kyiv Music Days

Masterskaya

Комьюнити года:

Closer

Kultura Zvuka

Masterskaya

Коллаба года:

Alina Pash & Сергій Бабкін, Constantine, LATEXFAUNA, YUKO, Gurt [O], KRUTЬ — Різні.Рівні

alyona alyona, Jamala — Жалі

alyona alyona & KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова — Стержень

Событие новой реальности:

Вертикальний концерт. Серія

EVE8

Intercity Live

Социальная инициатива:

Різні.Рівні

#СтопКультурнийКарантин

EVE8

Победители номинации Young Blood:

Young Blood Jury Choice — Kurs Valüt

Young Blood People’s Choice — InQUIET

Young Blood Jägermeister Choice — SHIP HER SON

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