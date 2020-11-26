Маша Ефросинина, Оля Полякова, MONATIK, Юлия Санина, Тарас Тополя и Alyosha объединились в социальной акции

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с 2018 года является Почетным Послом Фонда ООН в области народонаселения в Украине, собрала украинских звезд в ролике к международной акции «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия».

– Сегодня я лично хочу сказать, что за последние несколько лет мы с вами вывели эту тему с общественной слепоглухонемота настолько, что можем почувствовать результат: создаются организации, движения, тему поднимает пресса, строятся приюты! А, главное, женщины постепенно перестают бояться признавать, что терпели насилие и находят в себе смелость просить о помощи, разрывать этот сложный и душный круг … – отметила Маша Ефросинина.

«Выйди из круга насилия» – с таким призывом обращаются Маша Ефросинина, Оля Полякова, MONATIK, Юлия Санина, Тарас Тополя и Аlyosha к зрителям. Социальный ролик является первой видеоработой, которая собрала такое количество украинских знаменитостей вокруг проблемы домашнего насилия.

– К сожалению, домашнее насилие до сих пор замалчивается в обществе. Благодаря привлечению и поддержке знаменитостей, их смелым, ярким и мощным голосам растет осведомленность о домашнем насилии, оно больше не будет оправданным или обесцененным, – рассказала представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Хайме Надаль.

Международная кампания «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия» начинается 25 ноября и продлится до 10 декабря. Видео создано UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения благодаря финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках кампании «Разорви круг». Более об инициативе узнавай на официальном сайте rozirvykolo.org.

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