Новый каналG.spaceШОУМАНИЯВот это формы! Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной для нового сингла (ВИДЕО)

Вот это формы! Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной для нового сингла (ВИДЕО)

Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной для нового сингла (ВИДЕО)

Селебрити показала подтянутую фигуру публике

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес взорвала сеть своим обнаженным фото и видео. В рамках промо своего будущего сингла артистка интригует поклонников сексуальным контентом в стиле ню.

В своем Instasgram Дженнифер Лопес представила обложку своего нового сингла In The Morning. 51-летняя артистка доказывает, что в любом возрасте выглядит сексуальной и обольстительной. Единственным украшением на теле Джей Ло стало бриллиантовое кольцо, которое ей подарил жених Алекс Родригес на помолвку.

«Сюрприз! Вот официальная обложка », – коротко подписала кадр Дженнифер Лопес.

Создателями невероятно горячих кадров стали знаменитые фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Ждем релиз нового сингла In The Morning от Дженнифер Лопес уже в эту пятницу.

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