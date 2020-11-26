Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной для нового сингла (ВИДЕО)

Селебрити показала подтянутую фигуру публике

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес взорвала сеть своим обнаженным фото и видео. В рамках промо своего будущего сингла артистка интригует поклонников сексуальным контентом в стиле ню.

В своем Instasgram Дженнифер Лопес представила обложку своего нового сингла In The Morning. 51-летняя артистка доказывает, что в любом возрасте выглядит сексуальной и обольстительной. Единственным украшением на теле Джей Ло стало бриллиантовое кольцо, которое ей подарил жених Алекс Родригес на помолвку.

«Сюрприз! Вот официальная обложка », – коротко подписала кадр Дженнифер Лопес.

Создателями невероятно горячих кадров стали знаменитые фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Ждем релиз нового сингла In The Morning от Дженнифер Лопес уже в эту пятницу.

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