Вот это формы! Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной для нового сингла (ВИДЕО)
Селебрити показала подтянутую фигуру публике
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес взорвала сеть своим обнаженным фото и видео. В рамках промо своего будущего сингла артистка интригует поклонников сексуальным контентом в стиле ню.
В своем Instasgram Дженнифер Лопес представила обложку своего нового сингла In The Morning. 51-летняя артистка доказывает, что в любом возрасте выглядит сексуальной и обольстительной. Единственным украшением на теле Джей Ло стало бриллиантовое кольцо, которое ей подарил жених Алекс Родригес на помолвку.
«Сюрприз! Вот официальная обложка », – коротко подписала кадр Дженнифер Лопес.
Создателями невероятно горячих кадров стали знаменитые фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.
Ждем релиз нового сингла In The Morning от Дженнифер Лопес уже в эту пятницу.
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