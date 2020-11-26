По специальному заказу: для Елизаветы II сделают антибактериальные перчатки
Королеву стремятся защитить от коронавируса
В следующем году королеве Елизавете II исполнится 95 лет. А это значит, что монархине попадает в группу риска по возрастным показателем по COVID-19. Именно поэтому, чтобы защитить правительнице Великобритании, для нее изготовят специальные антибактериальные перчатки.
Швейцарские разработчики и дизайнер королевских перчаток Корнелия Джеймс разработают и отошьют для королевы Елизаветы II защитные перчатки из специального материала, который разрушает вирусы и бактерии.
Известно, что собираются изготовить два варианта защитных перчаток – из шерсти и хлопка. Внешне перчатки будут такими же, какие обычно носит королева.