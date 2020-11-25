Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ«Маленькая Чубака»: Жена MONATIKа показала их домашнего любимца (ФОТО)

«Маленькая Чубака»: Жена MONATIKа показала их домашнего любимца (ФОТО)

Жена MONATIKа показала их домашнего любимца (ФОТО)

Год назад украинские СМИ прогремели новостью о пополнении в семье мультиартиста Димы Монатика. Но оказалось, что певец вместе с женой и сыновьями всего лишь взяли себе щенка. Шоколадного цвета кроху породы мальтипу назвали Мона. А вчера ей исполнилось уже один годик!

«Нашей маленькой Мона Лизе сегодня годик этому комочки счастья, истинной вторых для наших сыновей, Шкодница, Шустрик – годик! Как летит время! Всем искренне рекомендую к приобретению на радость всем », – подписала серию фото и видео Ирина Монатик.

Дима также не смог удержаться от эмоций. А потому ответил на радостное событие в комментариях: «Обожаю нашу маленькую Чубаку !!!! Мона❤️❤️❤️»

Какая же мимимишная собачка!

Читай также:

Одни ниточки: Кайли Дженнер показала фигуру в странном бикини (ФОТО)

Цена известности: Почему Мэттью МакКонахи не разговаривал с мамой восемь лет?

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания