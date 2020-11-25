Герцогиня Сассекская рассказала о личной трагедии в семье

Жена принца Гарри Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка в июле. Об этом она рассказала в своей колонке для The New York Times.

Как пишет Меган Маркл, все случилось внезапно, когда она «почувствовала резкую судорогу», меняя подгузник малышу Арчи.

«Я опустилась на пол с Арчи на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселая мелодия резко котрастировала с моим ощущением, что что-то не так. Я держала в руках своего первенца, зная, что теряю второго ребенка », – вспомнила Меган.

«Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала его руки, влажные от наших слез. Я смотрела на холодные белые стены, мои глаза потускнели. Я пыталась представить, как мы сможем исцелиться после этого. Сидя на больничной койке и наблюдая за тем, как мой муж с разбитым сердцем пытается сделать все для того, чтобы собрать кусочки моего, я осознала, что единственный путь к исцелению – это спросить другого человека, в порядке он », – поделилась Маркл.

Меган Маркл решила поделиться своим суровым опытом публично, чтобы призвать людей заботиться друг о друге в это непростое.

Фото: Getty Images

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