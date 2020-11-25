Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНа травах: Королева Елизавета II выпустила джин

На травах: Королева Елизавета II выпустила джин

Королева Елизавета II выпустила джин

Почувствуй вкус Сандрингему – любимой резиденции монарха

Королева Елизавета II выпустила джин собственного производства. Об этом сообщает страница Сандрингему в Instagram.

На карантине правительница Великобритании занялась производством и представила свой джин, настоянный на травах из региона. В него вошли ноты мирта и китайской хурмы.

Джин от Елизаветы II называется Sandringham Celebration Gin. Напиток от королевы позиционируют как идеальный подарок к Рождеству. Он был изготовлен лимитированным количеством в графстве Норфолк. Цена одной бутылки составляет 50 долларов.

Фото: Getty Images

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