The HARDKISS – Все було так: премьера нового клипа!

Юлия Санина и Валерий Бебко презентовали трогательную лав-стори

— «Все було так» — признание в любви, которое можно сравнить со свободным падением. Безопасным и вечным — когда у одного крылья за плечами, а у другого — парашют. Им вдвоем нечего бояться, они могут наслаждаться этим полетом. «Песня настолько позитивная, уверена, что влюбленные люди будут посвящать ее друг другу. В финале песни я фактически призналась в любви своему мужу и мы показали нашего сына Даню, который сам захотел сняться в этой истории, — рассказывает Юлия Санина.

Впервые за девять лет существования The HARDKISS Юлия и Валерий показали историю своей любви, сняли настоящую лав-стори. Режиссером клипа стал Вал Бебко.

— Лимузин в клипе воплощает в себе наши отношения, в которые мы «сели» много лет назад и «едем». За окном бывает разная погода: и солнце, и грозы. Но нам хорошо в этом лимузине, нам хорошо вдвоем, — рассказывает Вал. — Самые чувственные кадры для меня всегда — ч/б, поэтому мы миксовали цвет и ч/б, разнообразные атмосферные кадры. Кажется, нам удалось передать атмосферу любви, счастья и полета.

Песня «Все було так» войдет в новый альбом The HARDKISS, релиз которого запланирован на весну. А 29 мая группа приглашает на шоу «Десять», которое состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».

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