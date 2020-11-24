Саша Чистова призналась, сколько зарабатывает на Instagram и YouTube

Про свои доходы, психологическую тиранию со стороны бывшего парня и перемены, которые сейчас происходят в жизни, девушка рассказала в интервью для YouTube-проекта «Экзамен на откровенность»

Саша Чистова – украинский блогер и обладательница премии World Bloggers Awards-2019. Но многие зрители Нового канала знают ее как девушку участника реалити «Топ-модель по-украински» Сергея Стоуна. Недавно стало известно, что пара распалась. О своем решении Саша и Сергей сообщили в Instagram, после чего между ними началась настоящая интернет-война. Всю правду о тиранических отношениях с Сергеем Стоуном и причинах расставания с ним Саша Чистова рассказала Маше Ефросининой в ее авторском YouTube-проекте «Экзамен на откровенность».

Среди всего прочего, Саша и Маша обсудили тему финансовой независимости. Бывшая девушка Сергея Стоуна рассказала, в какой момент ее блог стал не просто развлечением, а бизнес-проектом, а также призналась, сколько денег он приносит ей сейчас.

– Я стала воспринимать свой блог – YouTube-канал – как бизнес, когда поняла, что не нуждаюсь в работе, не нуждаюсь устраиваться куда-то, чтобы заработать денег, – поделилась Саша Чистова. – Мне всего хватало. Одежду можно было не покупать, мне ее присылали партнеры. Чтобы заработать на еду, мне достаточно был сделать всего одну рекламу в месяц. Кроме того, доход мне приносила не только реклама, а и просмотры. Правда, первое время (до 100 000 подписчиков) я не могла вывести деньги: у меня была стандартная партнерка от YouTube и с этим возникали проблемы. Позже мне удалось разобраться во всем.

На самом деле, я могла вообще не брать рекламу, мне хватало денег от просмотров. Зарабатывала в месяц около 1000 долларов. Этого было достаточно. У никогда не было потребности зарабатывать больше и больше. Меня не мотивируют деньги, меня мотивирует внимание людей, признание.

Последнее время Саша Чистова не занимается своим YouTube-каналом, из-за проблемных отношений с Сергеем Стоуном и болезненного расставания у нее просто не было вдохновения снимать ролики. Сейчас основной доход девушке приносит ее блог в Instagram.

– Один рекламный пост в Instagram у меня стоит 1000 долларов, публикация в Stories – 500 долларов, – призналась Саша. – Эту цену я ставлю, если речь идет просто о размещении фото. Но если у меня возникает какая-то интересна идея для реализации рекламы, или мы организовываем классную профессиональную съемку, или монтируем сложное видео, цены будут совсем другими.

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