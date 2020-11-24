Почему Мэттью МакКонахи не разговаривал с мамой восемь лет?

Селебрити признался, что ему сделала родной человек

Американский актер Мэттью Макконахи удивил поклонников невероятным фактом из своей биографии. Оказывается, что звезда не общался со своей мамой целых восемь лет. Об этом стало известно во время ток-шоу Red Table Talk, где Мэттью Макконахи и его мама Кей стали участниками.

Причиной восьмилетней паузы актера и его мамы стала популярность. А точнее то, что в 1996 году после выхода фильма «Время убивать» мама Макконахи стала распространять личные факты из жизни Мэттью. Концом терпения селебрити стал момент, когда мама пригласила к их дому съемочную группу одного из шоу.

– Мама устроила им экскурсию: «Вот комната сына, однажды я застала его здесь с девушкой в ​​постели, – рассказывала она журналистам. – Вот ванная комната: как я застала сына за сами знаете каким занятием …« Черт побери, мам! » – все, что я мог тогда сказать, – рассказал Мэттью.

Как утверждает Макконахи, Кей надеялась на то, что сын не увидит это шоу. После этого актер не разговаривал с мамой восемь лет. Но семье удалось наладить общение после длительного перерыва.

– Я почувствовал, что меня уже ничем не задеть. Но с тех пор мама ведет себя отлично! – поделился актер.

Фото: Getty Images

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