Одни ниточки: Кайли Дженнер показала фигуру в странном бикини (ФОТО)
Селебрити продолжает летний сезон
Американская предпринимательница 23-летняя Кайли Дженнер похвасталась своими пышными формами в маленьком бикини и длинными волосами. Знаменитость опубликовала новые соблазнительные фото в своем Instagram.
Кайли Дженнер еще продолжает интриговать подписчиков смелыми снимками в новых бикини, которые все больше напоминают ниточки. В своем доме в Калифорнии она принимает солнечные ванны на террасе у бассейна. Ее последнее фото в купальнике просто всколыхнуло подписчиков звезды.
Сестра Ким Кардашьян сфотографировалась в необычном сером купальнике из велюра. Экстремальные разрезы подчеркнули пышные формы селебрити, а декольте открыло грудь звезды.