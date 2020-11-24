Кайли Дженнер показала фигуру в странном бикини (ФОТО)

Селебрити продолжает летний сезон

Американская предпринимательница 23-летняя Кайли Дженнер похвасталась своими пышными формами в маленьком бикини и длинными волосами. Знаменитость опубликовала новые соблазнительные фото в своем Instagram.

Кайли Дженнер еще продолжает интриговать подписчиков смелыми снимками в новых бикини, которые все больше напоминают ниточки. В своем доме в Калифорнии она принимает солнечные ванны на террасе у бассейна. Ее последнее фото в купальнике просто всколыхнуло подписчиков звезды.

Сестра Ким Кардашьян сфотографировалась в необычном сером купальнике из велюра. Экстремальные разрезы подчеркнули пышные формы селебрити, а декольте открыло грудь звезды.

«Все хорошо», – подписала снимки Кайли Дженнер.

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